Panarusa asegura que no se aprovecha de nadie y nada más aceptó la ayuda de la gente

Luego empezó la pandemia, y "La Panarusa" comenzó a viralizar videos sin ella buscarlo. Apunta que nunca tuvo "hate", siempre palabras de agradecimiento. Luego creó "Panarusa Productions" para generar dinero haciendo algunos videos y luego de unos meses comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ekaterina Brendina cuenta que tenía su dinero guardado para regresar a Panamá ya que su idea siempre fue volver, porque ama el país y sus hijos son panameños. Pero por la situación, entre esos países todo se encareció y no le alcanzaba. Por lo que subió un video ya que estaba en pánico, pidiendo ayuda al gobierno y la gente comenzó a pedirle Yappy porque le decían que le ayudarían más rápido. Cuenta que en tres días recogió la plata completa pero no sabe cómo pasó. Compara que otras personas hacían lo mismo y no llegaban a grandes cifras, pero quiso aclarar que no tiene la culpa.

Casa de 3 recámaras

Ekaterina Brendina dice que la gente que trabaja con ella en su compañía "Panarusa Productions" y eso le genera dinero para ello. Dejó claro que ese es su asunto y nadie tiene que opinar por qué necesita esa cantidad de recámaras. Pero quiso comunicar que una sería para dar clases de ruso, otra para ella y sus hijos y la últimas para familiares de Ucrania.

Polémica

Señala que hay gente que se está aprovechando de su personalidad y hablando cosas que no son. Dice que trabaja como puede y que hay personas que saben mentir bien, aprovechándose de eso. Considera que es un problema de pueblo, no de periodistas. Repitió que no se aprovecha de nadie, nada más aceptó la ayuda de la gente.

Videos

La "Panarusa" destacó que los videos de la risa es su trabajo y que no le toma unos segundos, tiene que aprender bien español, saber el humor del país, conocer cómo entrar a sus seguidores. Cree que tiene gracias y la ven como algo más que una mujer rubia de ojos azules. Quiere que la gente la vea como algo más que una vividora como algunos piensan.

Haters

Le mandó a decir a las personas que pierden su tiempo hablando de otras personas, que viven enojados en casa y no pasan tiempo con su familia. Dicen que ellos leen títulos únicamente y no ven el resto.

Ekaterina Brendina cerró diciendo que no es ninguna "pobrecita vividora" que necesita algo, porque lo tiene todo, está feliz por el apoyo de la gente en Panamá, sabe que le aman y creen en ella.