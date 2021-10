Panarusa: "Mi segunda nombre en la casa era: "basura", "imbécil", "estúpida" y creía que sin él no era nada"

"Yo quería quedarme callada, pero siento necesidad por amor de mis amigos, por amor de mis seguidores que han estado protegiéndome y que me están dando amor; decir la verdad. Siento la necesidad hablar porque hay muchas mujeres ahora, en este momento escribiendo que lo están pasando igual que yo. Quiero pedir perdón por estar subiendo mentiras todos estos años. Yo con Tomás no he estado viviendo toda esta historia bonita que le he mostrado a todos ustedes. Todo lo que ustedes vean es mi sueño, lo que yo quería que pasara, en mis historias y mis textos; me rindo, no me funcionó".

Tomás es una persona muy especial, diferente y yo no juzgo a nadie; casi nadie en este momento, crecimos en familias completas, felices. Quiero empezar desde el principio; a los 20 me enamoré de un español y después de 5 años juntos, viajamos a Panamá. Sabía que la querían como hija pero no como mujer". Y cuando vio a Tomás, quería sentir que la amaran. Luego de un mes con Tomás, tomó la decisión de dejar a Álvaro (su ex esposo).

Señala que ella no "quemó" a Tomás y que nadie sabe la verdad, indicó que no dirá nada porque los "trapos sucios se limpian en casa". "Él siempre estaba celoso, me hacía daño con sus palabras, pero no lo juzgo; en nuestra relación mi segunda nombre en la casa era: "basura", "imbécil", "estúpida" , que yo creía sin él era nada, que no era graciosa, sin él nadie va a reír de mis videos".

Con los años, la Panarusa vivió pensando que la fama que tenía era porque estaba Tomás. Asegura que no lo dejó antes porque sus hijos son todo para él, y Tomás es un buen papá.