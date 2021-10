¿Terminó el amor entre la Panarusa y surfista panameño?

Tomás agregó: "Día uno después de la infidelidad y que no me digan en la esquina; yo claro que estoy triste, el segundo día duele también y va a doler el tercero y va a doler el cuarto, porque mi vida está llena de momentos; yo nunca había querido familia, sin embargo la tuve y ya, ya no hay más familia; yo no voy a ponerme en ese drama de estar peleando por custodia por ve****, sabemos que las mujeres ganan siempre esto y lo más triste es que yo se lo había dicho, si tu te metes en este mundo vas a quedar enredado con alguien y pasó".