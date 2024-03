Pedrito Altamiranda: Artistas y personalidades reaccionan a la muerte del publicista

La productora de televisión expresó: "Pedrito, pa onde vas? La música y toda una generación estamos de luto. Mantendremos vivo cada pregón y seguiremos coreando sus canciones maestro. Descanse en paz LEYENDA"

Embed - Alex Medela on Instagram: "Oye Pedro Pa'onde vas? Hoy el mundo pierde un gran artista y ser humano. El panameño más panameño, el más inteligente, el más creativo, el mejor educado, el más humilde, el más crítico! A través de sus letras y canciones hacía una radiografía de los panameños, analizaba la sociedad y la retratada de una forma amena y divertida, pero también crítica. Sus canciones son himnos y serán siempre el reflejo de lo que es ser panameño. A través de las múltiples entrevistas y momentos que compartimos, conocí parte de su historia, de su sentir, compartimos la pasión por el cine, amaba cuando me mostraba su colección de cómics, sus piezas de diseño europeo. Estar con Pedrito era siempre aprender y maravillarme. Gracias Don Pedro por esa confianza de siempre, por todo lo bonito que me decía de mi trabajo y por dejarme siempre escudriñar su vida y pensar. Creo que le hice la última entrevista para televisión a final del año pasado, de ese nuevo especial homenaje que no ha salido, porque usted pidió que no lo sacaran por los momentos que vivía el país con las protestas. Esa fue nuestra despedida y muy pronto la podrán ver. Lo que le comparto hoy son extractos de una entrevista en el Teatro Nacional en 2012 cuando fue reconocido con la Orden de Belisario Porras. Un reconocimiento en vida, al que según el no se merecía. Vuele alto Don Pedro y con su Son lo celebraremos, como quiso."