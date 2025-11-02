Sorteo dominical Entretenimiento -  2 de noviembre de 2025 - 09:33

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Ana Canto
Por Ana Canto

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 3, 6 y 7.

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 67, 86, 79 y 88 ¿A ti cuáles te gustan?

piramide

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 2 de noviembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 2 de noviembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 2 de noviembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

