Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 3, 6 y 7.

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo dominical del 2 de noviembre de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 67, 86, 79 y 88 ¿A ti cuáles te gustan?

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 2 de noviembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 2 de noviembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 2 de noviembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.