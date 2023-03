Por anestesia, mujer no recuerda a su novio pero su atraccion se mantuvo

Mujer no recuerda a su pareja por anestesia pero su gusto por él sigue intacto

El novio puede descansar tranquilo, su novia está totalmente enamorada de él En rede sociales circula un video en la que se muestra a una mujer que debido a una cirugía tuvo que ser intervenida con anestesia y al despertarse no reconoció a su novio, por lo que al verle aseguraba que lo desconocía sin embargo; lo mas asombroso de todo es que la chica miraba con asombro a su pareja y decía "te ves raro... Eres guapo" .

El novio quien fue a visitar a su amor, nota que no lo reconoce por lo que dejó que la mujer continuara diciendo lo que pensaba de él como si fuer la primera vez que lo veía, por lo que continuó diciendo la chica "Me gusta como te ves" y la risa no tardo en salir del chico.