Premio Lo Nuestro 2024: Silvestre Dangond aviva las críticas con su look

Silvestre Dangond , el artista que interpretó a Leandro Díaz en la telenovela biográfica del que en vida le decían los Ojos del alma estuvo este jueves en la gran noche de Los Premio Lo Nuestro 2024 y su look no pasó desapercibido.

Y es que estamos acostumbrados a verlo distinto pero para esta gala optó por verse mucho más relajado tanto así que no utilizó camisa, solo saco y pantalón, ahora su nuevo look de cabello largo a sus fans no le termina de gustar pero tal parece que este look va para rato.