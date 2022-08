View this post on Instagram

Tuvo un gran desempeño en su ultimo álbum "Controversial" en donde la podemos ver en diferentes tipos de estilos musicales y con diferentes artistas internacionales como: Chimbala y Químico Ultra Mega quienes son cantantes de genero dembow originarios de la República Dominicana, país en donde Anyuri, ha podido darse a conocer en diferentes tipos de entrevistas y vídeos musicales.

Hace poco la cantante de "Perreito" se presento en una discoteca de la localidad, en donde compartió con sus fanáticos y compartió escenario otros artistas colegas, y fue un éxito ya que así lo hizo saber en las redes en donde escribió a sus seguidores "He recibido demasiado comentarios positivos y era la idea que vieran una ANYURI DIFERENTE alguien que persigue su sueño, que trata de mejorar día tras día, que se educa en esto de la música; no tengo aún una palabra que describa LO BIEN que me la pase con ustedes... prometo seguir mejorando cada día más para ustedes que tengan UNA ARTISTA MÁS EN EL GÉNERO FEMENINO QUE TOQUE LO INTERNACIONAL REPRESENTAR A MI PAÍS gracias MIL GRACIAS a TODOS".

Anyuri: Imagen y Estilo

image.png La respuesta al ¿qué es de la vida de Anyuri, la Cuchita? la reguesera de Panamá.

El cambio que dio Yasiree Anyuri, fue drástico y radical; pues pudo realizarse diferentes tipos de cirugías plásticas como: La nariz, Lipoescultura con transferencia a glúteos, marcación abdominal, implantes de senos y su bella sonrisa. Y no solo cambio su físico para bien, si no que también se puede ver a la cantante panameña con muy buenos looks que combina con sus diferentes estilos y nunca olvida tomarse sus fotos sexys para compartir con sus seguidores de instagram.