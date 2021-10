¿Qué se espera en Doctor Milagro? ¿Qué pasará entre Nazli y Alí?

Por un lado, hemos visto que Nazli se dio cuenta que siente algo por Alí, pero aún no se decide a darle el sí, siente miedo a estar con una persona con autismo y a lastimarlo.

Pero según nos cuenta nuestra novelera experta, vienen muchas cosas bellas con esta pareja, quienes estarán juntos y así lo veremos en los siguientes capítulos de Doctor Milagro, la novela turca que nos ha enamorado a todos y que es transmitida todas las noches por Telemetro.

Beliz y Ferman

También nos habla sobre las subidas y bajadas que han tenido Beliz y Ferman, y que a pesar de eso, decidieron seguir juntos. Esta pareja será un ejemplo para muchos, seguirán juntos en las buenas y en las malas.

Intenciones de Kivilcim ¿Cómo terminará?

Como hemos visto en los recientes capítulos, Kivilcim se realizó un tratamiento de fertilidad con la intención de quedar embarazada del padre ya fallecido de Beliz y así heredar y quedarse con todo.

Las intenciones de Kivilcim no son nada buenas y así como no lo son, terminará muy mal. Para enterarnos qué pasará con ella, no dejen de ver ni un sólo capítulo, noche a noche por Telemetro.