Recuento de videos más virales de Youtube de este 2022.

Las palabras más conmovedoras de Technoblade fueron "espero que sigan viviendo largas, prósperas y felices vidas porque los amo chicos. Technoblade fuera".

'Diver cracks egg at 45 ft deep' llevando la delantera de videos cortos más vistos, donde un buzo rompe un huevo en las profundidades del mar.

'The Backrooms (Found Footage)' es una película de terror psicológico que tuvo más de 43 millones de vistas. Esta idea de Kane Pixels, es basada en un videojuego con laberintos largos, que a medida que va avanzando el tiempo; va recreándose en otros entornos causando una sensación de desesperación porque el trayecto es interminable.

El espectáculo del doble tiempo del Super Bowl y la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, son los dos eventos pop con mayor audiencia en la Plataforma.

Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb

El creador más popular de 2022 Mr. Bear por tercer año consecutivo. El Joven youtuber hace retos en su canal y regala dinero a las personas por esto.

If You Can Carry $1,000,000 You Keep It!