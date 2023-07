Robert De Niro pierde a su nieto de 19 años

En el mensaje dedicado por su madre Drena De Niro resaltaba lo siguiente: "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo . No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare . Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi amado niño."

¿Quién era Leandro Mare De Niro?

El nieto de Robert De Niro había tenido participación en diversas producciones, era aspirante a actor y a director. Trabajó en Nace una estrella y Cabaret Maxime, de 2018, y The Collection, de 2005.

Leandro Mare De Niro tenía 19 años al momento de su fallecimiento, del cual se desconocen las causas.

Por su lado, Carlos Mare padre del joven, respondió a la publicación de Drena De Niro con el siguiente mensaje: "Mi querida Drena... las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora soportamos con nuestras familias y amigos. Él es Godschild ahora. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear AMOR sin LEO".

Hasta el momento, Robert De Niro no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su nieto. Noticia que llega semanas después que se diera a conocer sobre la llegada de la 7ma hija del actor, esta vez con su novia Tiffany Chen.