Robert De Niro: "Pienso que la gente no sabe lo que es ser un buen padre"

Los hijos mayores de Robert De Niro aún no conocen a su pequeña hija. El actor de 79 años y su novia , Tiffany Chen, dieron la bienvenida a Gia Virginia al mundo hace dos meses y la estrella de 'About My Father' espera traer a toda su prole, que también incluye a Drena, de 51 años, y Raphael, de 46 años, con su primer esposa, Diahnne Abbott, los gemelos Julian y Aaron, de 27 años, con Toukie Smith y Elliot, de 24 años, y Helen de 11 años, con Grace Hightower, juntos pronto.