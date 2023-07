Rosalía y Rauw Alejandro aparecen tras el anuncio de su separación

Una fuente cercana a la pareja dio a conocer a la revista 'People', que el amor se les habría acabado y habrían decidido poner fin a su relación a pesar del amor y el respeto que continúan teniéndose.

Rosalía y Rauw Alejandro no se han pronunciado al respecto, pero si han hecho sus apariciones en las redes sociales.

La cantante española publicó un emotivo mensaje a través de una Storie de Instagram con lo siguiente:

"My Heart is an archive of things I've loved" que en español se traduce como: "Mi corazón es un archivo de cosas que he amado."

Su última publicación durante el fin de semana cuando le puso fin formalmente a su era 'MOTOMAMI' en Paris. Aprovechó para agradecerle por el apoyo recibido.

Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvF01BKMbI6%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwWvfq3OAP2K6H0C4KnN3QOuF4wEvcRpPKq4nyJ3Rd4ba3X0MLHgAHRaTeZBWzaKODrwqoEOtQXhXckKZAzwLqxTlBvbKjiELvZCStyDB5tolsbDWPzWPmDZBCbs5FBBTYY2Jp32tSOlkZCgFaEXvyfn8rXGcMPj9W3uk3wYTPQmE View this post on Instagram A post shared by LA ROSALIA (@rosalia.vt)

Por su parte el interprete de 'Desesperados' asistió la tarde del martes al segundo partido del argentino Lionel Messi junto al Inter de Miami en donde se enfrentó contra Atlanta United en un partido de la League Cup 2023.

Al finalizar el partido Rauw Alejandro pudo compartir con Messi y Beckham, también pudo pisar el césped del DRV PNK Stadium.