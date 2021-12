Rubén Blades recuerda a Johnny Pacheco y Johnny Ventura en su concierto en Nueva York

“La muerte solo comienza con el olvido, mientras los recordemos ellos vivirán”, resaltó Blades durante su concierto; donde cantó importantes temas de salsa y son, entre los que destacan: “Paula C.”, “Pedro Navaja”, “Pablo pueblo”, “Ligia Elena” y en inglés “Watch What Happens”, temas conocidos por la interpretación de Frank Sinatra y de Tony Bennett.

Mason, esposa de Rubén Blades, también contó una anécdota de Johnny Pacheco, quien en ese momento dirigía la Fania All Stars. “Compuse el tema Juan Pachanga con arreglos de Louie Ramírez y a Pacheco le gustó, entonces acordamos que el tema estaría en una próxima producción de Fania. El destino de la canción cambió un día en 1977 en el que yo ya estaba preparando todo para que otro la grabara, pero a esa persona se le hizo tarde. De repente, Pacheco dijo que no esperaba un minuto más y me pidió que entrara al estudio y que grabara la canción, así fue como afortunadamente terminé cantándola, de forma inesperada”.

Rubén Blades también se refirió a su aparición en la séptima temporada de la serie “Fear The Walking Dead”, con el personaje de "Daniel Salazar": “Hay mucha emoción en esta temporada, mucha acción, no se lo pueden perder”.