Samuel Jaén revela ser bisexual y que fue utilizado como un "juguete sexual"

Confesión

Luego que Samuel Jaén sentía que la relación se estaba haciendo más seria, el quería saber cómo "procedería" la relación y así le reveló que era bisexual, ya que familiares y personas que las que salía, lo sabían. Siente que Nikeisha lo llevó a revelar su orientación sexual. Cuenta que le dio detalles de su última relación con un hombre y fue aceptado por ella. Samuel añade que le mencionó a Nikeisha que tuviera cuidado con lo que subiera a redes, que mantuvieran la relación para ellos, bajo perfil; pero comenzó a subir fotos e ir destapando que estaban saliendo juntos.

View this post on Instagram A post shared by Samuel Jaen (@sam.jaen)

Reacción de Nikeisha

Por medio de historias en Instagram, Nikeisha Sánchez, señaló que tenía pruebas, fotos, videos de todo, pero por respeto a la familia de Samuel, no mostraría nada. También dijo: "Yo jamás he tenido problemas con la orientación sexual de las personas, soy un ser humano que no sabe juzgar, pero si yo hubiese estado informada, jamás hubiese aceptado ningún tipo de relación porque soy completamente heterosexual y me gusta el hombre 100% hetero y no un 50%. Añade que él pidió que fueran novios, y que ella visitaba a su familia, conocía a sus amigos (descartando que fuera una relación meramente sexual).