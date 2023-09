¡Se casó! Chris Evans dijo ¡Sí acepto! En secreto con su novia Alba Baptista

Desde que trascendieran las primeras informaciones sobre su romance, en noviembre de 2022, la pareja no ha querido ofrecer declaraciones de ningún tipo para poder disfrutar de su historia de amor sin presiones ni interferencias.

Tanto así, que "Tortolitos", de 42 y 26 años, han mantenido los preparativos de su boda en el más estricto secreto, asegurándose de que no se producían filtraciones a la prensa. De hecho, los detalles que han podido conocerse de su gran día, que según el diario The New York Post tuvo lugar el pasado sábado en una ubicación desconocida, son de momento muy escasos.

Novios hicieron firmar a los invitados un acuerdo de confidencialidad

El citado medio asegura que los recién casados obligaron a sus invitados a firmar un acuerdo de confidencialidad y que sus teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos fueron confiscados poco antes de la ceremonia, envuelta en un misterio absoluto.

Lo poco que se sabe sobre los proyectos y planes más personales de Chris Evans ha salido de su propia boca. Pues el intérprete estadounidense dijo hace sólo unos meses, que le gusta la "tradición y la ceremonia", además de dejar muy claro que soñaba con la idea de formar su propia familia algún día.

"Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, construir una familia... Cuando lees sobre los artistas, siempre se dice que lo que más les enorgullece no es tanto su trabajo, sino las relaciones: las familias que han creado, el amor que han encontrado, el amor que han compartido. Y a mis largos 41 años pienso lo mismo. He tenido mucho de eso en mi vida, así que no podría soñar con algo mejor", contó el actor Evans a una revista reconocida.

