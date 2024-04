Shakira confiesa que aún sigue creyendo en el amor a pesar de no haber sido afortunada

Shakira iniciará su gira, luego de 7 años a mediados del mes de noviembre, abarcando grandes ciudades importantes de Norteamérica. Conoce los precios de las entradas aquí.

Shakira confiesa que no ha tenido suerte en el amor

La artista ha hablado un poco sobre su vida amorosa y ha asegurado que no ha sido tan afortunada en ese ámbito, pero que siente que el destino le ha compensado de otras maneras.

Shakira tuvo una entrevista con Andrea Thompson de Marie Claire, en la que contó la forma en la que el amor de pareja se ha transformado en ella y como la vida la ha compensado grandemente, con el cariño de sus hijos, amigos y sobre todo de sus fanáticos.

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; la forma en la que se miran el uno al otro, se toman de las manos y en la manera en la que no pueden vivir separados el uno del otro”, dijo la cantante, afirmando que aún es creyente del amor por el fiel ejemplo viviente de sus padres.

Expresó la cantante durante la entrevista.

“La monogamia es una utopía”, agregó la cantante, quien a pesar de su gran decepción amorosa siente que la vida ha sido generosa con ella.

"Pero he sido compensada de otras maneras; con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia”, manifestó, haciendo referencia a su relación con Gerard Piqué.

Además, Shakira contó que su relación duró 12 años y que sus amigos reales siempre estarán para toda la vida y reconoce que cuando llegaron los momentos difíciles fue cuando aprendió el verdadero significado de la amistad.

“Mi relación duró 12 años pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad”,continúo diciendo

El deseo de Shakira es criar niños leales

En esta entrevista, la barranquillera también habló de la forma en la que ha establecido la dinámica familiar con sus pequeños Milán y Sasha.

“Me he fijado como objetivo personal criar muchachos leales y hombres honestos. Quiero que sean hombres de palabra" reveló la artista sobre su meta como madre.

Shakira hizo mucho énfasis en que la palabra de una persona muchas veces no vale nada, porque las personas prometen demasiado y no cumplen y quiere que sus hijos sean lo contrario y cumplan.