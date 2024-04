Shakira: Conoce los precios de los boletos de "Las Mujeres ya no lloran World Tour"

La intérprete de Waka Waka iniciará su tour el 2 de noviembre en el Palm Springs de Los Ángeles, California y culminará el 15 de diciembre en Detroit en Michigan.

Embed - Shakira on Instagram: "I’m so thrilled to announce the first dates for my LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR, a celebration for my wolfpack! The first leg of the tour will be across North America, the only chance to experience the show in a more intimate way! International dates to be announced soon, so stay tuned! Register for the Wolfpack at Shakira.com for a chance to grab your USA/CA tickets during my fan presale this Fri, 4/19 before general on-sale on Mon, 4/22. I can’t wait to see you all and party together! Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada! La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos! Regístrense para el Wolfpack en Shakira.com para tener la oportunidad de conseguir tus boletos para EE.UU./Canadá durante mi preventa para fans este viernes, 4/19, antes de la venta general el lunes, 4/22. Que ganas de verlos a todos y celebrar juntos! #LMYNLWorldTour"