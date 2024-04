¡Confirmado! Shakira anuncia gira mundial en Coachella ¿Cuándo y dónde inicia el tour?

Durante su show, Shakira aprovechó para hacer ese anuncio tan esperado por millones de fanáticos del mundo, ya que después de haber lanzado su 12va producción musical "Las Mujeres ya no lloran", se esperaba esa noticia de un tour.

Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin! Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!

Reveló Shakira emocionada en su presentación.

Embed - Shakira on Instagram: "So stoked to finally announce that LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR is happening! Can’t wait to be back on stage partying and celebrating with my wolfpack! Dates coming up soon - register for info / pre-sale access now! Auuuuuuuuuuuuuu! #LMYNLWT"