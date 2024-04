Shakira muestra su rostro natural a los 47 años y comparte trucos de maquillaje

Sigue leyendo: Shakira y el emotivo homenaje a Selena Quintanilla en su nuevo álbum

Shakira muestra su rostro natural a sus 47 años y comparte rutina de maquillaje

La cantante colombiana ha llamado poderosamente la atención de sus fanáticos, ya que recientemente en sus redes sociales además de darle promoción a su tema "Puntería" con Cardi B, se ha dejado ver sin una gota de maquillaje. ¡Increíble!

A través de una publicación de un video en el que muestra trucos de maquillaje, Shakira posa sonriendo frente a la cámara con su rostro totalmente limpio y poco a poco empieza a colocarse hidratante de labios, corrector en los ojos, base,

La artista continuó colocándose polvo compacto, iluminador, rímel, delineador de cejas, labios, nuevamente hidratante y finalmente labial.

En este video al que describió como "Get ready with me" (Prepárate conmigo), la cantante deja demostrado que puede lucir radiante con poco maquillaje y que tiene un buen cuidado de su piel a sus 47 años.