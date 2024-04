Shakira revela la lección más grande que le ha dado Gerard Piqué

La intérprete de Tortura concedió una entrevista a la revista colombiana Aló, en la que dejó claro que su nuevo álbum no fue con intenciones de herir o hacer sentir mal a alguien.

"Si la vida te da limones, ya sabes, tienes que hacer limonada", comenzó diciendo la artista en la entrevista relatando que su disco está basado en el dolor que tuvo que pasar.

Intento sacar el máximo partido de las experiencias traumáticas y, ya sabes, intento elaborar mis propias frustraciones como mi ira y desilusión y transformarlos en algo productivo como en creatividad, resistencia y fuerza

Shakira revela la mejor lección que le dejó su ruptura con Gerard Piqué

Durante la entrevista, reiteró que la música juega un papel importante en su salud y que incluso es como ir al psiquiatra.

"Me ayuda a procesar un montón de emociones y sentimientos, que de otro modo, solo podría fusilar", dijo Shakira.

La madre de Milan y Sasha dijo que haber amado es la lección más valiosa que le ha dejado toda está situación.

Es la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca

Expresó la cantante, quien dijo además que es una lección que tiene claro que quiere enseñarle a sus hijos.

"Trato de enseñarles que hay gente buena a la que vale la pena amar", continuo diciendo.