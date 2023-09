Shakira desnuda su alma para Latin Billboard: A veces pienso que la felicidad no es para todo el mundo

En la entrevista confesó que estando casada con Piqué se apagó por 7 años debido a que no podía dejar a su familia para atender sus asuntos profesionales.

Estaba dedicada a él. A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional. Era más complicado logísticamente que viniera algún colaborador. Tenía que esperar a que las agendas coincidieran o que alguien se dignara a pasar por Barcelona, o le dieran ganas o pudiese acomodarme para poder trabajar desde mi estudio. Yo no podía dejar a mis hijos e irme a otro sitio y dejar la familia, el hogar e irme a hacer música por fuera de mi casa. Entonces era muy difícil mantener el ritmo. A veces tenía ideas que no podía concretar. Ahora mismo tengo una idea y cuento con la inmediatez de poder colaborar con quien quiera.

También enfatizó que la vida de mujer soltera es aún más dificil pero no imposible. "Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo. Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las [actividades] extracurriculares, acompañarlos a los playdates. Pero aparte de eso tengo que facturar."

Una entrevista verdaderamente liberadora tuvo la cantante barranquillera, en donde dejó claro que la felicidad no es para todo mundo, es un comodín que ella cree aún no tener. "Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. [Hay cosas que me hacen feliz], ahora mismo hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de todo ese coctel.", expresó.