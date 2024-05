Shakira encabeza cartelera del Besame Mucho Festival

Desde la cuenta oficial del Besame Mucho Festival se reveló el listado completo de los artistas, entre los que figuran Juanes, Enanitos Verdes, Carlos Vives, Belanova, Hombres G, Gloria Trevi, Enrique Iglesias, Paulina Rubio y otros más.

Toda la actividad ocurrirá en un solo día. Así es, un solo día para ver a los más de 70 artistas, que se concentrarán en el Estadio de los Dodgers en Los Ángeles California.

El sábado 21 de diciembre se realizará uno de los mayores festivales de música latina en Estados Unidos.

