Shakira sorprende al ir de incógnito al Carnaval de Barranquilla

En una de las fotografías virales en redes sociales se la ve sentada en el bordillo de una calle con la típica máscara de la marimonda, un personaje burlesco con rasgos de elefante y primate.

El punto exacto de la imagen fue geolocalizado en Google Maps como "el bordillo de Shakira" y distintas personas en Barranquilla publicaron comentarios y su fotografía en el mismo lugar, con una máscara de marimonda y haciendo la misma pose de la artista.

"Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en carnaval! Proud to teach my kids about my culture and the joy of my people. Long live La Guacherna at Carnaval!", escribió en su cuenta de Instagram.

"Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en carnaval! Proud to teach my kids about my culture and the joy of my people. Long live La Guacherna at Carnaval!"

El Carnaval de Barranquilla reúne a cerca de 2 millones de asistentes y forma parte del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, según la Unesco.

La artista dio dos vibrantes conciertos en Barranquilla y seguirá en otras ciudades de Colombia, aunque el de Medellín fue suspendido por problemas de infraestructura en el escenario.

Las espectaculares presentaciones de su gira "Las mujeres ya no lloran" empezaron en Brasil, Perú y seguirán en Chile, Argentina, México, República Dominicana y Estados Unidos.

Con más de 90 millones de discos vendidos, Shakira es una de las figuras más influyentes de la música latina en el mundo.

FUENTE: AFP