Shakira sorprende con colaboración de Ed Sheeran y Beéle en celebración de 30 años de carrera

Shakira conmemora 30 años de música con una sorpresiva colaboración de Ed Sheeran y Beéle.

La cantante colombiana Shakira celebró, con su inconfundible ritmo y amor por la música, 30 años de carrera artística junto a Spotify, interpretando algunos de los éxitos de su álbum Pies Descalzos y conmemorando los 20 años de otro de sus discos más exitosos, Fijación Oral.

La mayor sorpresa fue la interpretación de Hips Don't Lie junto al famoso cantante británico Ed Sheeran y uno de los nuevos talentos emergentes de la música urbana en Colombia, Beéle.

Spotify realizó el lanzamiento tanto de la canción como del video, los cuales están disponibles para todos sus suscriptores.

En el especial de aniversario, Shakira también interpretó Pies Descalzos, Sueños Blancos, Antología, La Pared y Día de Enero.