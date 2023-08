Sound of Freedom: Financiador es acusado de secuestro de niños

Fabian Marta, quien figura en el listado de donadores a través de crowdfunding fue arrestado por el delito de secuestro de niños, por la Policía Metropolitana de San Luis en Misuri, en los Estados Unidos. Así lo confirmaron, las autoridades al medio "Newsweek", detalle el reporte que el hombre de 51 años, originario de Chesterfield, Missouri, fue acusado el 21 de julio y arrestado dos días después.

Captura de pantalla 2023-08-04 133016.jpg Fabian Marta

Cabe destacar que Fabian Marta financió la cinta a través de Crowdfounding junto miles de personas, y su nombre figura en los créditos de la película Sound of Freedom. Al ser su aporte una donación, no tuvo una relación directa con la realización de la película, que es protagonizada por Jim Caviezel, pero su nombre si aparece al final en los créditos como "Fabian Marta & Family".

Antes del arresto, Fabian Marta realizó publicaciones de Facebook resaltando su aporte a la producción de la pelícual, sin embargo fueron eliminadas.

"La película Sound of Freedom aborda un tema muy difícil y requirió un esfuerzo extraordinario para llevarla a los cines. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de eso. Si ves la película, busca 'Fabian Marta and Family' al final de los créditos"

Se leía en una de las publicaciones que borró de su cuenta de Facebook, el presunto secuestrador.

De acuerdo con los registros judiciales, el acusado tiene una cita en la corte el 28 de agosto de 2013. Su fianza se fijó en $15 mil y fue puesto en libertad el 24 de julio. De ser hallado culpable, Fabian Marta podría pasar hasta 10 años en prisión.