Super Bowl 2024: Bob Esponja se presentará en el partido

A través de sus redes sociales, la NFL confirmó que el famoso personaje animado Bob Esponja, será el encargado de la apertura del Super Bowl, presentando su icónica escena Sweet Victory.

Cabe señalar que Sweet Victory, es una de las escenas más emblemática de la serie de dibujos animados, por lo que las expectativas están super altas y se cree que sea uno de los momentos más emocionantes del partido.

La participación de Bob Esponja y los habitantes de Fondo de Bikini recreando la inolvidable Sweet Victory será muy especial para todos los asistentes y los fanáticos de la serie animada.

Embed - SpongeBob SquarePants on Instagram: "History will be made AGAIN at #SBLVIII catch The Big Game live from Bikini Bottom, Sun Feb 11 6:30 ET/3:30 PT only on @Nickelodeon"