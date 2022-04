Vanessa se disculpa tras decir: "Panamá es como un pueblo"

La venezolana participaba de una entrevista para el canal de YouTube de "Raulito Show" y cuando le preguntó qué estaba haciendo en Panamá ella dijo: "Bueno, yo vivía en Panamá, tenía diez años viviendo en Panamá pero estaba como aburrida porque Panamá es un pueblo, siempre había querido vivir en México y bueno dije, quiero ir a México de vacaciones pero me gustó tanto que me quedé; me gusta la ciudad, la comida, la gente, hay todo, es perfecto, me encanta".