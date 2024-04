William Levy y Elizabeth Gutiérrez: Salen más secretos a la luz sobre su ruptura

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, expresó Elizabeth Gutiérrez en la entrevista.

Salen más secretos a la luz sobre la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Aunque Elizabeth dijo simplemente que en este momento que estaban separados de manera oficial hace dos meses, se ha podido conocer que la policía acudió a su residencia por supuestos altercados domésticos.

Así como lo ve, según informes policiales proporcionados a la Revista People en Español, las autoridades acudieron al menos cuatro veces en los últimos meses a la casa de Levy y Gutiérrez en el sur de Florida.

Cabe señalar que los informes no incluyen acusaciones de violencia, ni se desprende de su contenido que se imputaran cargos a ninguna de las partes. Aunque en uno de los incidentes, se envió un informe a la Línea Telefónica de Abusos de la Florida, que tomó un reporte.

El protagonista de novelas William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una larga relación de 20 años de matrimonio y tuvieron dos hijos: Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14 años.