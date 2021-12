¿Ya escuchaste "El Gran Varón" y "Patria" en flamenco?

"La gente está muy enfadada con la política (dice el cantante sin solución de continuidad). Hay mucho desencuentro. Y aquí no hay medias tintas. No puedes estar de acuerdo con una parte en unas cosas y en otras no. O eliges blanco o eliges negro, no hay más colores. O estás en la izquierda más absoluta o en la derecha más absoluta. Eso no va con mi personalidad, verdaderamente. Y el disco refleja eso, esa diversidad, lo que nos une por encima de lo que nos divide"; añade Poveda.

"Hablan de la patria, pero no de la patria de la que se habla ahora, con banderas y golpes de pecho, sino desde un lado mucho más abierto, con la patria que encuentra uno en las paredes de su barrio", comentó Miguel Poveda sobre el tema "Patria" de Rubén Blades, considerado el segundo himno de Panamá.

El Gran Varón