Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine presumen el mejor momento de su relación

Yailin le dedicó canciones a su ex pareja, Anuel AA el padre de su hija y obviamente una emotiva canción a su querido novio 69.

Yailin Las Más Viral y Tekashi 6ix9ine comparten el mejor momento de su vida

La pareja ha tenido momentos muy difíciles pero a pesar de todo han demostrado que esas cosas han quedado en el pasado y que ahora solo viven el presente.

Teashi 6ix9ine fue el que ayudó a la dominicana en la producción de su nueva producción musical, el cual se ha convertido en un gran éxito, incluso ha logrado destronar a Shakira en algunas plataformas streaming con el lanzamiento de su álbum Resiliencia.

Recientemente la intérprete de Narcisista compartió una emotiva fotografía en la que se ve a su hija Cattleya en brazos de padrastro Tekashi 6ix9ine, quien ha demostrado que está haciendo un excelente papel de padre en la vida de la pequeña.

image.png

Tekashi 6ix9ine recibe críticas por no presumir a sus hijas

La fotografía que compartió Yailin La Más Viral en sus redes sociales, ha causado una gran indignación en algunas personas quienes piensan que no es justo que Tekashi 6ix9ine no presuma de la misma forma a sus dos hijas y que no dedique el tiempo que realmente requieren.

Así como lo ve, el rapero tiene dos hijas reconocidas, Saraiyah de 9 años y Briella Iris de 5 años, pero poco se sabe de estas niñas, ya que el artista pocas veces comparte sobre ellas.