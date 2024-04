Yailin La Más Viral abrió su corazón y le dedicó a "69" a su novio Tekashi 6ix9ine

Sigue leyendo: Yailin La Más Viral desahoga en "Sola" el martirio que vivió con Anuel AA

Yailin La Más Viral le dedica tema a su novio Tekashi 6ix9ine

Sin duda alguna, la cantante dominicana y el rapero Tekashi 6ix9ine han tenido una relación amorosa rodeada de muchas polémicas, pero ha pesar de todo se ha mantenido firme junto a él y su hija Cattleya.

La canción evidentemente es para su pareja primero por el nombre "69" el cual es el nombre artístico que se le conoce a Daniel Hernández, quien es pareja de la intérprete de Narcisisita.

"Me dicen por ahí que ahí no es, que me ponga pa mí y que lo deje", dice el coro de la canción 69 de Yailin La Más Viral.

La canción de la dominicana habla acerca de los obstaculos que han tenido que pasar en su relación, pero que a pesar de todo lo que digan los demás ellos están juntos y no hacen caso a los rumores ni nada por el estilo. ¿Ya la escuchaste?