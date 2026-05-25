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AAUD ha recoletado más de 40 mil toneladas de desechos en San Miguelito

Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), detalló que hasta el viernes pasado se han recolectado más de 40 mil toneladas de desechos en el distrito de San Miguelito, y se han realizado ajustes en el plan para lograr un mayor alcance. Aseguró que la entidad se mantendrá brindando el servicio en el distrito, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre esta decisión.