Panamá Entrevistas - 26 de noviembre de 2025 - 07:57
Acodeco anuncia operativo de verificación durante el Black Friday
Ramón Abadi Balid, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), reiteró que para las compras escolares no se puede atar la venta de los uniformes o libros a que sea solamente en la escuela. También exhortó a poder aprovechar el Black Friday y la temporada de compras con responsabilidad, verificando si la publicidad de los productos corresponde con los precios.