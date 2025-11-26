Panamá Entrevistas -

Acodeco anuncia operativo de verificación durante el Black Friday

Ramón Abadi Balid, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), reiteró que para las compras escolares no se puede atar la venta de los uniformes o libros a que sea solamente en la escuela. También exhortó a poder aprovechar el Black Friday y la temporada de compras con responsabilidad, verificando si la publicidad de los productos corresponde con los precios.