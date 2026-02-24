Panamá Entrevistas -

Acodeco recomienda a padres comparar precios al adquirir los útiles escolares

Ramón Abadi, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), exhortó a los padres a caminar y comparar precios al momento de adquirir los últiles escolares para encontrar las mejores ofertas, y recordó que la Ley 17 de 1992 exonera de impuesto los uniformes, útiles, faldas, uniformes, aunque existen limitantes en precios como de las zapatilllas de hasta 40 balboas y los zapatos hasta 30 balboas.