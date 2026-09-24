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Alcaldía de Panamá emite decreto sobre el procedimiento para aplicar sanciones

Alexandra López, directora de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, explicó el alcance del decreto alcaldístico 006 del 9 de septiembre de 2026 para imponer sanciones. Indicó que ahora los inspectores municipales al realizar una diligencia de inspección le darán al presunto infractor una copia fiel del acta de inspección, para que pueda tener conocimiento de las infracciones que ha cometido.