Banda de Música La Primavera hace historia en la Parada de Macy's

El profesor Juan Tuñón, encargado de la logística de la Banda de Música La Primavera, detalló que de un total de 270 bandas que aplicaron para participar de la Parada de Macy's, la agrupación panameña fue la única escogida de Centroamérica para participar de la celebración en Manhattan, Nueva York, por el Día de Acción de Gracias. Calificó el éxito de la banda al sacrificio que dedican en los ensayos, la disciplina, y el empeño que aplican junto a los padres, docentes y la dirección de la escuela.