Bomberos reiteran a la ciudadanía no tratar por su propia cuenta con abejas africanizadas

Yabeth Pérez, capitán del Cuerpo de Bomberos, informó que en las últimas 72 horas se atendieron 237 emergencias, de las cuales, 34 fueron por accidentes automovilísticos, 18 escapes de gas, 8 desperfectos eléctricos, 5 incendios estructurales y 5 incendios vehiculares. Reiteró a las personas que tienen situaciones con abejas africanizadas, evitar atender ellos mismos estas situaciones.