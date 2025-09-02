Panamá Entrevistas -

Cámara de Comercio de Changuinola pide al Gobierno impulsar otras industrias

Aris Pimentel, de la Cámara de Comercio de Changuinola, en Bocas del Toro, manifestó que con la llegada de la compañía bananera se espera que retomen las fuentes de trabajo que se habían perdido y la economía de la provincia vuelva a su normalidad. Evaluó que se requiere trazar una hoja de ruta más amplia y no solo depender del cultivo del banano, sino impulsar otras industrias.