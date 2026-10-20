Panamá Entrevistas - 20 de octubre de 2026 - 09:11
Cáritas Panamá pide mantener la solidaridad con las familias impactadas por el sismo
La Pastoral Social Cáritas hizo un llamado a mantener la solidaridad con las familias impactadas por el sismo, que son áreas rurales con características de pobreza que requieren un apoyo integral para desarrollarse.
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