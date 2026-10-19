Panamá reúne a expertos para reforzar la seguridad en grandes eventos y destinos turisticos

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann , inauguró este lunes un taller hemisférico sobre seguridad de grandes eventos y destinos turísticos, en el que funcionarios y expertos analizan prácticas para mejorar la planificación, coordinación y protección de infraestructuras críticas.

La actividad es auspiciada por un comité especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de terrorismo y busca fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos de seguridad que enfrentan los países.

Panamá destaca la importancia de la seguridad turística

Durante la apertura, Guevara Mann señaló que la seguridad de los grandes eventos y destinos turísticos cobra cada vez mayor relevancia en un mundo marcado por la conectividad, la movilidad y la globalización.

“Panamá, como centro logístico, comercial y de conectividad internacional, reconoce plenamente la importancia de fortalecer la seguridad de los eventos y destinos que acogen a visitantes de todo el mundo”, expresó el viceministro.

Expertos analizan prácticas para mejorar la planificación de infraestructuras críticas. cortesía

Crimen organizado y riesgos cibernéticos, entre los desafíos

Durante la sesión inaugural, representantes de Canadá, la Secretaría General de la OEA y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) resaltaron la necesidad de fortalecer las medidas de prevención.

Entre los riesgos abordados figuran el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los delitos cibernéticos, las emergencias de salud pública y los desastres naturales, situaciones que requieren respuestas coordinadas entre las instituciones.

Cooperación regional para prevenir amenazas

El encuentro busca promover el diálogo y el intercambio de experiencias entre los países participantes, con el propósito de fortalecer las capacidades para anticipar y atender situaciones que puedan comprometer la seguridad de grandes concentraciones de personas y destinos turísticos.

La iniciativa también pone de relieve la importancia de la coordinación entre autoridades y organismos internacionales para desarrollar medidas de seguridad adaptadas a un entorno de amenazas en constante evolución.