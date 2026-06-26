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Continúan recibiendo donaciones en el Parque Omar para ser enviadas a Venezuela

En el centro de acopio habilitado en el Parque Omar continuarán recibiendo donaciones de artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, artículos médicos, comida para perros y gatos, entre otros, para ser enviados a Venezuela. Geraldine Testa, representante del Despacho de la Primera Dama, detalla que “al inicio no solicitamos ropa porque muchas personas utilizan esta oportunidad como para deshacerse de la ropa que tienen en casa y lo que queremos es que la ropa sea nueva, realmente eso es lo que le hemos pedido a las personas que se han acercado y nos han preguntado el requerimiento de ropa. Igualmente de sábanas, se les pide que por solidaridad mejor sean artículos nuevos o muy limpios”.