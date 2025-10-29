Panamá Entrevistas -

Coordinador de Conato dice que no ha sido notificado formalmente para la toma de las oficinas

Eduardo Gil, dirigente de convergencia sindical, explicó la situación legal de Conato. Indicó que la rotación de coordinación de la organización se da cada dos meses, y que su periodo vence este viernes 31 de octubre. Gil dijo que a la fecha no ha recibido notificación formal de Mitradel ni de ninguna otra entidad para la toma de las oficinas que calificó como una “conspiración para usurpar la estructura de funcionamiento de Conato”.