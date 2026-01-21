Panamá Entrevistas -

Desfile de las Mil Polleras tuvo un impacto económico de B/.43 millones

Un impacto económico de 43 millones de dólares generó el Desfile de las Mil Polleras 2026, lo cual representa un incremento con relación al año 2025 cuando se generaron 41 millones de dólares. Ana Pinzón, directora de Mercadeo de la Autoridad de Turismo de Panamá, detalló que se registró una afluencia de aproximadamente 288 mil personas hacia la región de Azuero, mientras que en el año anterior se contabilizaron 225 mil.