Panamá Nacionales -

Desfile de las Mil Polleras genera un importante impacto económico, instan a internacionalizar el evento

El Desfile de las Mil Polleras representa una actividad que genera un importante impacto económico y una movilización masiva de ciudadanos hacia la ciudad de Las Tablas. Este sábado se contabilizó el traslado de más de 48 mil vehículos y una ocupación hotelera a tope. Expertos en el sector turismo hacen un llamado a internacionalizar este evento.