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Diputada Grace Hernández analiza resultado de la elección de la nueva directiva de la Asamblea

La diputada de MOCA, Grace Hernández, evaluó el resultado de la votación para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, en la que resultó electa la diputada Shirley Castañedas como nueva presidenta del órgano Legislativo. Hernández dijo que espera que la nueva directiva permita a la oposición jugar su rol y se trabaje en la discusión de proyectos que beneficien al país.