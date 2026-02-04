Panamá Entrevistas -

Diputado Betserai Richards se refiere a la reforma del voto en circuitos plurinominales y otros temas

El diputado Betserai Richards hizo referencia a la propuesta presentada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales para modificar el voto en los circuitos plurinominales e hizo un llamado para que las reglas del juego sean iguales para todos los candidatos de partidos políticos y por libre postulación. También habló sobre la desvinculación del diputado Carlos Saldaña de la bancada Vamos tras votar a favor de Omar Castillo para el cargo de subcontralor general de la República, y a las denuncias por presuntas irregularidades en la Junta Comunal de Tocumen.