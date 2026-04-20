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Elisa Suárez explica impacto de la eliminación de la exoneración del ITBI

Elisa Suárez, presidenta del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), explicó que la eliminación de la exoneración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las primeras viviendas, tendrá un impacto importante en el abono inicial de la compra de casas, entre otros aspectos. Por otro lado, dio a conocer que en los últimos dos años la venta de viviendas ha caído 55% y se han perdido 40 mil empleos directos.