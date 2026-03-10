Panamá Entrevistas -

Escudo de Las Américas ofrece una oportunidad única a la región, asegura el director de Crime Stoppers

Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, destacó que por primera vez se hace una coalición de tipo militar entre países, con enfoque muy claro para el combate de las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado. Indicó que a través del Escudo de Las Américas, se podrán contrarrestar otras actividades como el contrabando, comercio ilícito, trata de personas y venta de armas.