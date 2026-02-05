Panamá Entrevistas -

Explican nueva fase del proyecto Línea 3 del Metro de Panamá tras culminar primer tramo del túnel

Carlos Cedeño, director de Ingeniería y Proyectos del Metro de Panamá, detalla que tras finalizar la construcción del primer tramo subterráneo de la Línea 3, se procederá con otra fase del proyecto que consiste en la “instalación de todos los elementos internos, temas de evacuación, vigas de rodaje, los elementos electromecánicos también, que son necesarios para garantizar la seguridad en un sistema como este”.